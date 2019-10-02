Якутск, , 12:29 — REGNUM Силовики проводят обыски в учреждениях Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: У замгендиректора «Аэрофлота» прошли обыски

«В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками полиции проводятся обыски в одном из медучреждений республики, а также в помещении нескольких офисов коммерческих организаций», — пояснили в МВД «Якутское».

Из источников, близких к следствию, обыск провели в центре по профилактике и борьбе со СПИД Якутска. Изъяты документы, а также крупная сумма денег, найденная в сейфе в кабинете главного врача.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски прошли в кабинете замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.