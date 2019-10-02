Саратов, , 12:11 — REGNUM Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено в отношении двух полицейских из города Вольска. Об этом сообщает 2 октября следственное управление СКР по Саратовской области.

Дело завели после обнаружения возле городского кладбища мертвого мужчины. Согласно заключению медиков, 41-летний местный житель погиб от многочисленных травм. Это произошло 26 сентября.

Предполагается, что полицейские во время патрулирования задержали пьяного мужчину, после чего между ними произошел конфликт. Они отвезли его в район кладбища и, сильно избив, оставили.

Областной главк МВД проводит по этому поводу служебную проверку. Подозреваемые и их непосредственные руководители уволены из органов внутренних дел.

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