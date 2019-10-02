Горно-Алтайск, , 12:07 — REGNUM В ночь на второе октября на Чуйском тракте в Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль Toyota Prius врезался в лошадь, выскочившую на проезжую часть. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона, машиной управлял 46-летний водитель.

«В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — добавили в ведомстве.

При этом трое пассажиров в результате аварии не пострадали. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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