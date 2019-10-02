с. Бродокалмак, Красноармейский район, , 12:06 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан 32-летний житель Красноармейского района. Он обвиняется в краже, а также в убийстве 14-летнего подростка и его матери, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Преступление произошло 23 ноября в селе Бродокалмак. В ходе конфликта гражданин убил свою знакомую и затем нанёс смертельные ранения её сыну.

После двойного убийства гражданин скрылся. собой он захватил украшения из золота на общую сумму больше 140 тыс. рублей.