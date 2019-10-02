Волгоград, , 12:16 — REGNUM В Волгограде в следственном изоляторе ожидает судебного заседания 40-летняя жительница Саратовской области. Её обвиняют в покушении на сбыт сильнодействующих наркотических средств на территории города-героя. Женщину задержали с поличным, когда она делала тайник-закладку с героином. Расследование уголовного дела завершено, сообщили 2 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за сбыт наркотиков на территории своего региона. Однако она скрылась от суда и продолжила сбывать запрещённые вещества в Волгограде. В Тракторозаводском районе города она сняла квартиру, в которой фасовала наркотики. Партию героина она получила от организатора в декабре 2018 года, общение с ним происходило в мобильном приложении. Задержали обвиняемую в феврале 2019 года в Центральном районе, где она пыталась сделать тайник-закладку.

В ходе личного досмотра и обысков по месту её жительства полицейские изъяли более 191 грамма сильнодействующего наркотика. Задержанная признала свою вину. Уголовное дело рассматривается в суде Тракторозаводского района.