Владивосток, , 11:54 — REGNUM Военнослужащие погранвойск ФСБ России задержали в Японском море десятки моряков из Северной Кореи, которые вели незаконный промысел морепродуктов в российских территориальных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах. На задержанных судах было обнаружено шесть тонн пойманного кальмара, 600 кг крабов и три акулы.

Также сообщается, что экипаж одной из шхун пытался уйти от патруля погранвойск. Для задержания судна военнослужащим пришлось открыть огонь по его винто-рулевой группе. После выстрелов на шхуне произошел пожар. Пострадало пять граждан Северной Кореи, им оказали медицинскую помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября на российских пограничников напал экипаж одного из рыболовных судов, которое было задержано. В тот день были задержаны более 160 браконьеров из КНДР, две шхуны и 11 мотоботов. Во время сопротивления граждан Северной Кореи было ранено четверо военнослужащих погранслужбы, в том числе один получил пулевое ранение. Десятерых рыбаков Находкинский городской суд арестовал на время следствия.