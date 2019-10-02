Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Екатеринбурге по итогам третьего этапа профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» возбуждено 120 административных производств в отношении нарушителей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM.

В Екатеринбурге, по данным полиции, 52 иностранца нарушили правила въезда на территорию России, 27 нарушили режим пребывания в стране, 12 иностранцев незаконно осуществляли в городе трудовую деятельность, а три работодателя привлечены к ответственности за незаконное использование труда иностранцев.

Напомним, что проверочные мероприятия в рамках рейда прошли с 23 по 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам профилактических мероприятий и по решению суда за нарушение законодательства 15 иностранных граждан отправлены из России на родину.

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