Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажирский автобус врезался в столб. Авария произошла утром 2 октября в Ворошиловском районе.

По предварительным данным, ДТП произошло на проспекте Королёва. Водитель автобуса «Маз», перевозивший пассажиров по маршруту №83 «Центральный рынок — микрорайон Темерник», не справился с управлением и врезался в столб.

«Без пострадавших на этот раз не обошлось: по словам подписчика, на месте работали сразу несколько экипажей скорой помощи», — уточняет telegram-канал «Ростов №1».

Пользователи социальных сетей сообщают, что в результате аварии пострадало около 10 пассажиров.