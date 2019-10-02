Москва, , 11:39 — REGNUM В нидерландском обществе давно зреет недоверие к тем версиям причин крушения Боинга MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года. Но особого желания высших властей Нидерландов объективно разобраться в причинах авиакатастрофы над Донбассом не наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Так, в данном случае голландские законодатели задаются вполне логичным вопросом: «Если авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве Украины, то почему к официальному Киеву не предъявлены со стороны следствия никаких претензий, и даже обвинений в неприятии элементарных действий по защите воздушных полетов иностранных авиасудов,

«Как можно снимать ответственность с суверенной страны, которая обязана предусмотреть все меры безопасности летных пассажирских перевозок, если ее власти как раз и взяли на себя именно такую ответственность, разрешив пролет над своей территорией».

Пока эти элементарные вопросы в ходе уже многолетнего расследования, которое проводят Нидерланды, так и не получили внятных ответов. А в словах министра иностранных дел Стефа Блока о том, что он не видит «юридических оснований» для проведения расследования четко просматривается желание официального Амстердама уйти от ответов на поставленные вопросы.

Более того, уже даже невооруженным взглядом видно, что результаты расследования, которые неоднократно обнародовались, имеют явно заказной характер. Прежде всего потому, что в них заявляется вина России и Донбасских ополченцев, и, никоим образом нет даже попытки проанализировать в причинах авиакатастрофы роль официального Киева.

Кроме этого, в заявлении Стефа Блока о сложности в том, что потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России», практически напрямую указывает на нежелание официального Амстердама учитывать в расследовании материалы, которые следствию предоставила официальная Москва.

Более того нидерландские власти с одной стороны недвусмысленно показывают своё нежелание сотрудничать с Россией в ходе расследования обстоятельств крушения MH17. А с другой стороны, абсолютно не желают каким-либо образом разбираться в роли самой Украины в данной катастрофе.

Таким образом, очередной раз видно нежелание высшей власти Нидерландов объективно разобраться в причинах авиакатастрофы над Донбассом.

Пока складывается такое ощущение, что кого пытаются выгородить в данной ситуации и есть главный виновник трагедии. А именно — высшие должностные лица Украины на 17 июля 2014 года», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, голландские депутаты заявили о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777 рейса MH17 в 2014 года.

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