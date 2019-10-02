Якутск, , 11:36 — REGNUM Жителя посёлка Мирный в Якутии приговорили за сексуальное насилие над шестилетней дочерью к 15 годам колонии строгого режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С сентября 2018 года по февраль 2019 года после развода с женой дочь 6 лет находилась у осужденного в гостях. В этот период мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — рассказали в правоохранительных органах Якутии.

Несовершеннолетняя дочь позже сообщила об этом матери, которая и написала заявление в полицию. Насильника задержали.

На суде бывший супруг вину не признал, но собранные доказательства подтвердили его виновность в тяжком преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего педофила и его 34-летней подруги, которая за деньги отдал ему своих двух маленьких дочерей для сексуальных утех.