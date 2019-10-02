Абакан, , 11:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано пять пожаров, сообщили 2 октября ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС.

В том числе в Саяногорске жильцы общежития потушили комнату соседа. В Ширинском районе произошло возгорание в надворной постройке. В Аскизском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме и сторожке. Один выезд был на тушение мусора.

Причину пожара в Саяногорске выясняют дознаватели МЧС.

Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 1844 пожара.

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