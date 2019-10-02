Балашиха, Московская область, , 11:38 — REGNUM В Балашихе в больнице скончался 10-летний мальчик после того, как ему повели операцию по удалению аппендицита. Об этом 1 октября сообщил портал «Новости московского региона» со ссылкой на родственников ребенка.

По данным портала, трагедия произошла 27 сентября. Мальчик лежал после операции в палате, рядом с ним находилась мать. Она же и заметила, что ее сын перестал дышать.

Пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области сообщила, что по факту смерти ребенка в больнице начата проверка.