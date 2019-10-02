Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан местный житель, подозреваемый в незаконном обналичивании денег. Общая сумма махинаций превысила 500 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ 2 октября.

Предположительно, денежные средства мужчина обналичивал через фиктивные фирмы, формируя ложные сведения о назначении платежа и направляя фиктивные платежные поручения в банк.

«Денежные средства обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе. В результате противоправной деятельности было обналичено более 500 млн рублей. При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций», — уточнили в ведомстве.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Мужчина арестован.