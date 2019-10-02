Якутск, , 11:12 — REGNUM Россельхознадзор Якутии изъял и уничтожил 374 кг пельменей «Расторгуевские», в пробах которых обнаружил бактерии рода Salmonella, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, специалисты отобрали для анализа пельмени «Расторгуевские» с молодым чесноком, производитель — ООО «Агрокомплекс Расторгуевский» в Новосибирске.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных в Иркутске, в мясных полуфабрикатах были обнаружены бактерии рода Salmonella», — пояснили в Россельхознадзоре.

Работа предприятия «Агрокомплекс Расторгуевский» временно приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на птицефабрике в Нерюнгри в курице обнаружили сальмонеллу.