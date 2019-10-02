Екатеринбург, 2 октября 2019, 11:07 — REGNUM В Екатеринбурге по решению суда в административном порядке за пределы России выдворено 15 иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
Отметим, что профилактические мероприятия проводились в рамках третьего этапа рейда «Нелегальный мигрант» с 23 по 27 сентября. Оно направлено на выявление каналов нелегальной миграции и пресечение нарушений законодательства в сфере пребывания иностранных граждан на территории России.