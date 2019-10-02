Москва, , 11:03 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Москве гражданина России, объявленного в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения, — передает «Кабар».

По данным министерства внутренних дел России, 50-летний уроженец Красноярского края в 2016 году заключил с одной из работающих в Киргизии фирм контракт на поставку нефти на сумму $328,6 тысячи (21 млн 381 тысячу рублей), а после получения товара скрылся.

Противоправные действия мошенника нанесли киргизстанской компании ущерб в размере 22 млн 696 тысяч сомов (около 21 млн 192 тысячи рублей).