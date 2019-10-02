Сургут, Югра, , 10:56 — REGNUM В Югре в суд направлено уголовное дело по факту покушения на хищение 100 га земель, принадлежащих городу Сургуту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Следствием установлено, что председатель садоводческого кооператива совместно с юристом пытались получить право собственности на четыре земельных участка общей площадью более 100 гектаров и стоимостью более 418 млн рублей, принадлежащих городу Сургуту. Они предоставили в Росреестр распоряжение первого заместителя мэра Сургута «Об отводе земельного участка потребительскому садоводческому кооперативу» 1998 года вместе с межевыми планами земельных участков, на которые распоряжение не распространялось.

Мало того, юрист, зная, что участки не принадлежат кооперативу и не могут быть проданы, получил от двух сургутян 820 тыс. рублей в качестве аванса за их покупку.

Председатель садоводческого кооператива обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.