Салават, Башкирия, , 11:00 — REGNUM Деятельность экспресс-кафе сети «Шаверма по-питерски» приостановлена в городе Салавате из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты Роспотребнадзора Башкирии, при проведении проверки этой точки общепита, выявили многочисленные нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

Отмечается, что в кафе на момент проверки отсутствовали условия для качественной санитарной обработки разделочного инвентаря и не предусмотрена система внутреннего водоснабжения и канализации, в результате чего сточные воды собирались в емкость и хранились в производственном помещении кафе.

По словам специалистов, данные нарушения могут повлечь за собой возникновение массовых инфекционных заболеваний.

Городской суд Салавата признал ООО «Шаверма по-питерски» виновным в нарушении требований к организации питания населения и приостановил деятельность данного заведения на 90 суток.

Во исполнение решения суда, судебные приставы опечатали двери экспресс-кафе. Деятельность «Шавермы по-питерски» приостановлена.