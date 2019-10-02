Вилюйск, Якутия, , 10:52 — REGNUM В Якутии на реке Вилюй в ходе операции «Путина-2019» полиция обнаружили в микроавтобусе незаконный улов, причиненный ущерб водным биоресурсам — 350 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полицейские досмотрели автомобиль и обнаружили в салоне 15 «хвостов» осетра и чира. Была у рыбаков-нарушителей и лодка с мотором. Всю рыбу, по заключению экспертов, выловили сетями.

«Возбуждено уголовное дело. Причинён особо крупный ущерб водным биологическим ресурсам на сумму около 350 тысяч рублей», — пояснили в МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рейда рыбоохраны на Ямале у незаконных рыбаков изъяли 304 чира и три нельмы, ущерб — 1,1 млн рублей.