Пхаджу, Южная Корея, , 10:57 — REGNUM Предположительно, на свиноводческих фермах, расположенных в южнокорейском городе Пхаджу провинции Кёнгидо, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, хозяева ферм в районах Пхапхён-мён и Чоксон-мён сообщили о гибели одной свиньи и болезненном состоянии еще пяти голов.

В настоящее время группа инспекторов выясняет точные причины смерти животных.

Известно, что если на фермах обнаружат вирус, то число случаев заражения АЧС увеличится до 11.

Отметим, что первый случай заражения африканской чумой свиней был зафиксирован в Пхаджу 17 сентября. Повторный случай заражения в данном городе зафиксировали 24 сентября.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.