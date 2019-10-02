Пушкин, Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) злоумышленник открыто похитил пневматический пистолет с прилавка оружейного магазина. Спустя несколько часов с этим пистолетом он ограбил кассу другого магазина, а заодно и покупателя. Предполагаемый преступник задержан.

Как рассказали 2 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о похищении пистолета поступило в полицию от директора оружейного магазина на Церковной улице. Преступление произошло днем 30 октября. Вечером того же дня неизвестный мужчина в магазине на улице Радищева в Пушкине под угрозой пистолета похитил 4 тысячи рублей из кассы и отобрал 1,5 тысячи рублей у посетителя торговой точки.

1 октября по подозрению в этих преступлениях был задержан неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина, 1989 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Грабеж» — за эпизод в оружейном магазине, и «Разбой» — за налёт на другой магазин. Злоумышленнику грозит серьезный срок лишения свободы.