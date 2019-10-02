Кастро-Урдьялес, , 10:47 — REGNUM Полиция Испании расследует вопиющее по изощренности убийство, произошедшее в городе Кастро-Урдьялес (Кантабрия). В убийстве 66-летнего экс-руководителя банковского филиала, пропавшего еще в феврале 2019 года, подозревают его сожительницу. Череп мужчины был обнаружен и идентифицирован в конце сентября.

К данному моменту следователи предполагают, что 61-летняя Кармен Мерино неизвестным способом убила своего друга и расчленила тело. Голову она сварила и избавилась от мягких тканей, чтобы не допустить гниения. Череп был помещен в коробку, а коробка оформлена красивой оберточной бумагой. В таком виде Мерино передала ее на хранение подруге, сказав, что внутри находятся игрушки для взрослых. Кроме того, женщина подозревается в двух эпизодах мошенничества в 2013 и в 2017 годах.

Мерино помещена под арест без права выхода под залог. Она дает сбивчивые показания и утверждает, что эту коробку «кто-то оставил перед дверью» и она решила сохранить череп как «единственное воспоминание» о друге. Полиция проводит тщательные обыски в доме подозреваемой и ломает голову над тем, что же произошло с телом убитого.