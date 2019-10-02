Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан по уголовному делу о мошенничестве, передаёт 2 октября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Москва, , 10:39 — REGNUM В информации указано, что задержанный допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также агентство сообщает о задержании по тому же уголовному делу адвоката Дины Кибец. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным СМИ, следователей могут интересовать контракты на юридические услуги со сторонними компаниями, хотя в «Аэрофлоте» есть собственные юристы. При этом ущерб может исчисляться в несколько сотен миллионов рублей.