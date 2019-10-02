Верхотурье, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM В Верхотурье вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении находившегося при исполнении обязанностей сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхотурский районный суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев в колонии строгого режима. Приговор суда может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия, подсудимый 23 мая 2019 года пытался похитить спиртное и закуску в магазине посёлка привокзальный Верхотурского района. Его действия начал пресекать сотрудник следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский». Полицейский представился и начал задерживать злоумышленника, однако мужчина оказал сопротивление и нанёс служащему два удара рукой в голову и один удар ногой в грудь. При этом подсудимый угрожал полицейскому убийством.