Калуга, , 10:56 — REGNUM Прокуратура Калуги признала обоснованным возбуждение уголовного дела по факту получения повреждений калужанином после падения в незащищённый котлован на стройке. Об этом 2 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

33-летний житель Калуги, инвалид второй группы по слуху, ехал на велосипеде вдоль тротуара по улице Фомушина областного центра и провалился в котлован, где МУП «Калугатеплосеть» проводило ремонт. В результате здоровью калужанина был причинен тяжкий вред. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновным лицам грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки, организованной после травмы инвалида в Калуге. Александр Бастрыкин поручил калужским следователям детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки при наличии законных оснований дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к нарушению прав граждан.

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