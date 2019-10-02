Москва, 2 октября 2019, 10:08 — REGNUM В Нидерландах осторожно начинают прощупывать возможность перейти к настоящему расследованию обстоятельств крушения Boeing 777 рейса МН17, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов комментируя решение голландские депутаты о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777.
Как сообщало ИА REGNUM, голландские депутаты заявили о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777 рейса MH17. Самолёт рейсом «Амстердам-Куала-Лумпур» был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек.