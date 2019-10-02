Москва, , 10:08 — REGNUM В Нидерландах осторожно начинают прощупывать возможность перейти к настоящему расследованию обстоятельств крушения Boeing 777 рейса МН17, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов комментируя решение голландские депутаты о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777.

«Голландские следователи запросили в Генпрокуратуре помощи в допросе Цемаха, которого выкрали украинские силовики, но его в последствии обменяли в первой группе по Минским соглашениям.

До этого только Россию огульно обвиняли в причастности в трагедии пассажирского самолёта.

Несколько недель назад премьер Малайзии выразил сомнение в причастности России к трагедии и указал на необходимость провести честное расследование.

Голландские парламентарии видимо ценят репутацию своей страны и не хотят, чтобы их страна участвовала в грязных играх западных спецслужб», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, голландские депутаты заявили о необходимости изучить роль Киева в крушении Boeing 777 рейса MH17. Самолёт рейсом «Амстердам-Куала-Лумпур» был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек.