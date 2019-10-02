Уфа, , 10:26 — REGNUM Экс-глава сельсовета в Башкирии, обвиняемый в незаконном распоряжении муниципальной землей, предстанет перед судом. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следователей, в 2010 — 2011 годах глава Урман-Бишкадакского сельского поселения распорядился подготовить выписки из похозяйственных книг, которые он лично подписал. На основании этих документов три гражданина смогли зарегистрировать земельные участки в собственность в упрощенной форме. Вскоре на этих участках была начата жилищная застройка.

Отмечается, что ущерб муниципалитету составил 698 тыс. рублей. В ходе следствия 67-летний мужчина, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, Ишимбайская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением обязать обвиняемого возместить причиненный ущерб.