Кабул, , 10:07 — REGNUM Взрыв в Афганистане унес жизни шестерых мирных жителей. Об этом сообщило TOLOnews со ссылкой на данные местной полиции.

По информации агентства, трагедия произошла вечером 1 октября в деревне Байес-Хайль в провинции Каписа. Два ребенка и четыре женщины погибли из-за взрыва мины, которая была заложена возле дороги. Сообщается, что все они были из одной семьи.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября на севере Афганистана террористы напали на полицейских. Сообщалось о гибели одиннадцати сотрудников правопорядка.