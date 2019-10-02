Москва, , 10:01 — REGNUM Неизвестный украл 1,2 миллиона рублей из квартиры женщины на севере Москвы. Об этом 2 октября сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Следствие установило, что 1 октября с 12:20 до 15:00 злоумышленник проник в квартиру потерпевшей 1971 года рождения, которая располагается в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Преступник вынес ювелирные изделия, оргтехнику, мобильный телефон, 2,6 тысячи евро, 1,7 тысячи долларов, 200 тысяч рублей. Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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