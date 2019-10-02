Токио, , 09:54 — REGNUM Тайник с боеприпасами для самодельных минометов обнаружен полицией на частном складе в Токио. Предположительно, мины заготовили боевики экстремистской группировки, сообщает 2 октября японское телевидение NHK.

Стальные двери склада вскрыли циркулярными пилами, к операции были привлечены около 160 полицейских. Восемь мин длиной 60 см и весом около 6 кг находились в картонных коробках, взрывчатку из них извлекли. Эксперты полагают, что боеприпасы были готовы к применению.

По версии следствия, тайник принадлежит ультралевой группировке «Тюкаку-ха» («Фракция ядра»), которая в последние годы почти не проявляет активности. Правоохранители считают, что у боевиков остаются явочные квартиры и тайники, так, в январе заряды для минометов были обнаружены в тайнике в префектуре Сайтама.

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