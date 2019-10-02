Томск, , 09:48 — REGNUM В Томске сегодня, 2 октября, произошёл пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме на улице Асиновской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, из горящей квартиры пожарные спасли 61-летнего мужчину.

К моменту приезда пожарных из окна на пятом этаже шёл густой дым. Чтобы попасть в квартиру, пришлось вскрыть дверь. Из-за дыма спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат рядом с горящим диваном находился 61-летний мужчина. Он получил ожоги тела и отравление продуктами горения. Пострадавшего томича передали бригаде скорой помощи.

Пожар потушили на площади 3 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Добавим, по информации облглавка МЧС, всего с начала 2019 года в Томской области произошло 2747 пожаров.

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