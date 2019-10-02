Благовещенск, , 10:04 — REGNUM В Серышевском районе Амурской области полицейские обнаружили 16 мешков, наполненных высушенной марихуаной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Чувашии объем изъятых из незаконного оборота наркотиков вырос на 24%

Наркотик, общий вес которого составил 67 кг, принадлежал местному жителю, который пояснил, что заготавливал его с целью личного употребления. Еще 47 кг марихуаны в пяти пластиковых мешках были изъяты в Бурейском районе. Подозреваемые задержаны, по факту обнаружения наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 2% снизилось количество выявленных наркопреступлений, при этом количество изъятого наркотика увеличилось на 24% в сравнении с прошлым периодом.