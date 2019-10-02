Тайбэй, , 09:41 — REGNUM Семь индонезийских граждан пострадали в результате обрушения моста на Тайване, сообщает информагентство Antara.

Издание отмечает, что мост, расположенный в 62 километрах к северу от Тайбэя, рухнул на три рыболовных судна.

«Двое граждан Индонезии погибли, некоторые получили ранения, другие пропали без вести. Предположительно они оказались в ловушке между обломками», — заявил глава отдела по защите граждан Индонезии МИД страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пролет моста на востоке Тайваня обрушился 1 октября 2019 года. По меньшей мере, пострадали 12 человек. Предположительно, еще шесть человек могут находятся под обломками. Спасательная операция продолжается. Власти Тайваня проведут расследование, чтобы выяснить причину обрушения моста, который был построен в 1998 году.

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