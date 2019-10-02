Белгород, , 10:17 — REGNUM Сотрудник патрульно-постовой службы Белгорода применил табельное оружие для отражения вооруженного нападения. Наряд приехал по вызову в одну из квартир областного центра по сообщению о хулиганстве. Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение поступило в полицию вечером 1 октября. По предварительным данным, войдя в квартиру, сотрудники ППС обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился сын пенсионера, который держал в руках два кухонных ножа. Полицейские несколько раз просили злоумышленника положить холодное оружие, но он вёл себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя.

В соответствии с законом «О полиции» для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие. Нападавший скончался на месте происшествия.