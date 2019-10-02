Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Столкновение машин Chery и Kia Rio произошло около 09:00 по местному времени в микрорайоне ЖБИ между ТЦ «КОР» и Технопарком.

Как сообщает информационный портал Е1, после столкновения машина Kia Rio загорелась. На место происшествия приехал пожарный расчёт.

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что в результате ДТП пострадали две женщины — водители столкнувшихся транспортных средств. На данный момент они обе доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia Rio.