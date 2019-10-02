Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 11:42 — REGNUM В Подмосковье задержали жителя Балашихи, подозреваемого в незаконном хранении арсенала оружия. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Богородском городском округе сотрудники МУ МВД России «Ногинское», ГУ МВД России и ГУ МВД России по Московской области задержали ранее судимого 40-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в незаконном хранении крупного арсенала оружия. При обыске на даче у подозреваемого обнаружили предметы, схожие с тремя автоматами «Калашникова», двумя винтовками «Мосина», револьвером «Наган», пистолетом «Лидер» и ружьем «Бекас». Также полицейские изъяли около 4 тыс. боеприпасов различного калибра. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

«По результатам исследования установлено, что 50 изъятых патронов являются боеприпасами для охотничьего нарезного оружия и пригодны для производства выстрела, а два автомата относятся к категории огнестрельного оружия и также пригодны для стрельбы. Остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одинцовском городском округе задержали местного жителя, у которого изъяли 26 свертков с героином общим весом 400 г.

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