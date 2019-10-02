Посёлок городского типа Богородское, Московская область, 2 октября 2019, 11:42 — REGNUM В Подмосковье задержали жителя Балашихи, подозреваемого в незаконном хранении арсенала оружия. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В Богородском городском округе сотрудники МУ МВД России «Ногинское», ГУ МВД России и ГУ МВД России по Московской области задержали ранее судимого 40-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в незаконном хранении крупного арсенала оружия. При обыске на даче у подозреваемого обнаружили предметы, схожие с тремя автоматами «Калашникова», двумя винтовками «Мосина», револьвером «Наган», пистолетом «Лидер» и ружьем «Бекас». Также полицейские изъяли около 4 тыс. боеприпасов различного калибра. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одинцовском городском округе задержали местного жителя, у которого изъяли 26 свертков с героином общим весом 400 г.
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