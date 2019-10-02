Владивосток, , 09:35 — REGNUM Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину 1980 года рождения с психическим расстройством, который металлическим прутом жестоко убил женщину-кондуктора трамвая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Быстрое задержание убийцы стало возможным благодаря собаке-ищейке, которую задействовали полицейские. Немецкая овчарка по кличке Арэс уверенно взяла след и привела кинолога и оперативников прямо к дому подозреваемого.

Известно, что женщина совсем недолго работала кондуктором.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке произошло страшное убийство: неадекватный мужчина металлическим прутом до смерти забил 54-летнюю женщину — трамвайного кондуктора.