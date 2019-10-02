Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор мужчине за убийство собственной жены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла 11 ноября 2017 года в городе Гусиноозерске.

В тот вечер местная жительница отправилась в ночной клуб, забрав без ведома мужа заработанные им деньги. Однако недалеко от заведения она стала жертвой ограбления.

«Узнав об этом, супруг разозлился и нанес жене множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась», — сообщили в прокуратуре.

При этом по версии мужа, потерпевшая погибла от действий грабителя. Однако присяжные заседатели не поверили ему и признали подсудимого виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Осуждённый пытался обжаловать приговор, однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.

Ранее на Алтае был осуждён местный житель за избиение и угрозы убийством своей жене. Как сообщало ИА REGNUM, его разозлило то, что супруга ушла гулять на свадьбу знакомых, не приготовив ужин.