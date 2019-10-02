Горно-Алтайск, , 09:06 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор 35-летней местной жительнице, отвечавшей за соблюдение требований охраны труда в мясоперерабатывающем цехе и трудовую дисциплину работников. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

26 сентября 24-летний обвальщик мяса работал без средств индивидуальной защиты: кольчужного фартука и фартука из прорезиненных материалов с нагрудником.

«Потерпевший, разделывая свиную полутушу ножом, нанес себе удар в живот, получив телесное повреждение в виде проникающей раны», — сообщили в СКР.

В результате мастер, допустившая его к работе была признана виновной по статье «нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Суд назначил ей наказание штраф в размере 25 тыс. рублей.

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