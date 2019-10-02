Женева, Швейцария, , 08:51 — REGNUM В Судане в провинциях Голубой Нил и Сеннар распространяется холера, с 8 сентября заболело 215 человек, из которых восемь умерли. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Язаревич сообщил, что в стране с 2016 по 2018 год холерой заболели 36 тысяч человек. Чтобы предотвратить подобные масштабы, ВОЗ вместе с суданскими властями проводят меры противодействия распространению болезни. Также профилактическая работа ведется еще в шести провинциях, в которых высок риск появления новых вспышек холеры.

Как передавало ИА REGNUM, ООН ранее сообщало, что провинции Голубой Нил и Сеннар относятся к регионам, в которых риск инфекционных заболеваний очень высок. По мнению экспертов, это связано с тем, что после наводнений, которые там произошли в августе, многие источники питьевой оказались инфицированы, а санитарные меры, которые принимают местные власти, недостаточны.