Линди, Танзания, , 08:47 — REGNUM Правительство Танзании продолжает расследование по факту нанесения вреда окружающей среде путем сожжения 60 деревянных опор линий электропередачи, что также привело к разрушению инфраструктуры. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Танзании Субиры Мгалу на консультации между правительством, бизнесменами и инвесторами в муниципалитете Линди.

По информации издания, Мгалу выразила сожаление в связи с инцидентом, произошедшем в районе Пандеилайя города Килва, находящегося в области Линди.

Мгалу заявила, что для восстановления линии электропередачи потребуется 30 миллионов танзанийских шиллингов (более 13 тысяч долларов США), добавив что злоумышленники лишили жителей района доступа к электричеству.

Она призвала областную администрацию Линди к сотрудничеству с органами безопасности с тем, чтобы как можно быстрее найти причастных к преступлению и передать их в руки закона.