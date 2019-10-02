Томск, , 08:42 — REGNUM Две пенсионерки из Томска стали свидетелями убийства сотрудника Следственного комитета России, произошедшего 1 октября в Москве.

Томички уже дали показания.

«Я на него посмотрела и подумала, что он сумасшедший, взгляд отрешённый. Я отошла от него подальше, а он рванул через дорогу и ударил сотрудника ножом. Сотрудник закричал. Я думала кулаком, а потом увидела, что тот за спину держится. Потом сотрудник СК упал и у него кровь пошла», — цитирует одну из пенсионерок «ТВ2».

Томский портал подчёркивает, что пенсионерки в Москве пикетировали здание СК РФ, чтобы правоохранители обратили внимание на проблемы в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 1 октября мужчина совершил вооружённое нападение на сотрудника Следственного комитета РФ Владислава Капустина у проходной главного здания ведомства.

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Нападавшего задержали. Владислав Капустин после полученных ранений скончался в одной из московских клиник.

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