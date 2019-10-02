Смоленское, , 08:26 — REGNUM Проблемы с отопительным сезоном в Алтайском крае уже реально ощутили жители нескольких населённых пунктов. Но наиболее сложной ситуация складывается в Смоленском районе, где энергетики за долги отключили сразу девять котельных. Как сообщают «Вести-Алтай», жителей райцентра Смоленское холод в буквальном смысле гонит из дома — без отопления остались более 10 многоквартирных домов и детский сад.

К примеру, пенсионерка Мария Паршина чтобы согреться, теперь каждый день ходит в котельную — узнать, когда наконец её затопят.

По оценке директора директор МУП «Баланс» Олега Попова, котельные к зиме подготовить успели, но чтобы начать от описательный сезон, необходимо договориться с кредиторами о реструктуризации долгов (порядка 15 миллионов рублей) и закупить уголь. В районе признают, что не справятся без помощи краевых властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Алтайском крае отключены более 10 котельных из-за долгов перед энергетиками. Проблемы с отоплением существуют в Змеиногорском районе.

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