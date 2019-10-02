Тюмень, , 08:24 — REGNUM В тюменском Заводоуковске бывший заместитель главы городского округа предстанет перед судом за взятки на сумму более 2,4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что женщина, будучи заместителем главы Заводоуковского городского округа, систематически брала так называемые «откаты» от предпринимателей за содействие в заключении договоров на организацию и проведения концертов.

Взяткодателями чиновницы также были два руководителя автономных некоммерческих организаций, которые оказывали услуги повышению квалификации, и предпринимательница, занимающаяся оформлением сцен домов культуры и клубов.

По версии следствия, заместителем главы Заводоуковского городского округа с марта 2015 года по апрель 2019 года было получено взяток на общую сумму более 2,4 млн рублей.

Чиновница обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).В настоящее время она находится под домашним арестом.