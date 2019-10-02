Омск, , 08:14 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM 2 октября в областном следственном управлении СКР, мужчина подозревается в убийстве беременной сожительницы.

По версии следствия, мужчина расправился с 29-летней женщиной, находившейся на пятом месяце беременности, из ревности. 1 октября в квартире на улице 6-я Ленинградская он нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина умерла в больнице. Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине бывший сожитель зверски убил молодую девушку.