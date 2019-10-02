Барнаул, , 08:06 — REGNUM То, что конфликт врачей и руководства московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина перерос в публичную плоскость, однозначно не красит обе стороны, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о подаче коллегами заявлений на увольнение, он пояснил:

«Действительно, примеров массового и публичного выступления врачей против руководства совсем не много. Тем более, если речь идет о ведущем профильном медучреждении страны. Разобраться, кто прав, а кто виноват, используя имеющиеся в свободном доступе видеообращение врачей и заявления администрации, затруднительно.

Если мы имеем факт увольнения сразу 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, а это ведущие специалисты страны по своему профилю с многолетним стажем и учеными степенями, которые наверняка гордятся своими достижениями и своей работой, не исключены перегибы со стороны руководства медучреждения.

Другое дело, что стороны однозначно не красит перенос конфликта в публичную плоскость и выдвижение ультимативных требований. Складывается впечатление, что медперсонал склоняется в сторону нагнетания конфликта в ущерб пациентам, а руководство медучреждения просто не умеет слышать сотрудников.

Врач высшей категории и депутат Павел Шумихин Задачей Минздрава России, который уже начал разбираться с конфликтной ситуацией, является, во-первых, обеспечение бесперебойной работы подразделений НИИ в интересах пациентов, во-вторых, приоритетом, несомненно, должно быть сохранение сложившегося врачебного коллектива, в-третьих, необходимо изучить действия администраторов, главная роль которых все-таки должна состоять в помощи врачу в организации лечебного процесса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее детские онкологи онкоцентра Блохинапригрозили увольнением из-за проблем с зарплатами и пожаловались на давление со стороны нового руководства. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства происходящего, в медучреждение прибылакомиссия Министерства здравоохранения РФ.

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