Якутск, , 08:07 — REGNUM В Якутии председатель сельхозкооператива похитил более миллиона рублей, полученных им на развитие бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе выяснения обстоятельств следствием установлено, что фермер получил субсидию в 1 180 000 рублей из бюджета республики. Когда пришло время отчитываться об использовании денег, он представил фиктивный пакет документов по закупке специального холодильного оборудования шоковой заморозки. На самом деле предприимчивый селянин оборудование не покупал, а деньги потратил на личные нужды.

Теперь ему предстоит суд по обвинению в мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге гендиректор строительной фирмы присвоила 12 млн рублей.