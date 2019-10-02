В Московской области погиб бывший замначальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков, передаёт ТАСС 2 октября со ссылкой на источник.

Одинцово, Московская область, , 08:04 — REGNUM Сообщается, что мужчина находился под следствием по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и был отстранён от работы ещё в 2018 году из-за выявленных нарушений.

«Он покончил с собой», — цитирует СМИ собеседника.

Тело погибшего, по информации агентства, было найдено в районе Переделкино. «Телеграм"-каналы называют местом гибели лес на территории городского округа Одинцово.

По данным издания Сноб, Жуков записал предсмертное видео, в котором рассказал о людях, которые якобы довели его до этого поступка.