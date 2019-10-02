Красноярск, , 07:57 — REGNUM В центре Красноярска сгорел старинный дом на улице Ленина, 154, являющийся объектом культурного наследия.

Постройка из дерева загорелась ночью 2 октября, пламя ликвидировали лишь в 06:35 (местное время), передаёт ТВК. Для этого понадобилось четыре единицы спецтехники.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытия второго этажа общей площадью 200 кв. м. Пострадавших нет. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц.

Красноярский телеканал напоминает, что этот дом горел уже несколько раз. Он занесён в реестр памятников культуры регионального наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти завели дело о халатности после гибели в огне здания-памятника.