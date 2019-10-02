Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:59 — REGNUM После проведения прокуратурой Комсомольска-на-Амуре проверки подрядчика строительства дороги было возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснили следователи, ОАО «ПМК-83» для выполнения контракта по строительству дороги «Комсомольское шоссе. Реконструкция. 2 этап от улицы Степная до улицы Совхозная» получило 117 млн рублей в виде авансового платежа. Однако после израсходования денег выяснилось, что графики выполнения работ сильно отстают от проекта, и завершить строительство у подрядчика нет никакой возможности.

Полиция города Комсомольска-на-Амуре возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратился к прокурору Хабаровского края с просьбой оценить работу подрядчика, который сорвал сроки строительства дамбы, сообщив также, что по этому вопросу он вынужден обратиться к генеральному прокурору Юрию Чайке.